(Di giovedì 30 novembre 2023) Una buona notizia per Stefano Pioli dopo vari infortuni. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Ismaila tornare tra ideldopo sei mesi di stop, in occasione delcontro il. Per il centrocampista è prevista ovviamente in ...

Milan, Bennacer pronto al ritorno tra i convocati per il match col Frosinone

Una buona notizia per Stefano Pioli dopo vari infortuni. Come spiega la Gazzetta dello Sport, Ismailè pronto a tornare tra i convocati deldopo sei mesi di stop, in occasione del match contro il Frosinone. Per il centrocampista è prevista ovviamente in panchina, ma il peggio è alle ...

Milan, Bennacer ancora in gruppo: verso la convocazione dopo più di 6 mesi La Gazzetta dello Sport

Milan, una buona notizia per Pioli: Bennacer verso la convocazione col Frosinone TUTTO mercato WEB

L'algerino non gioca una partita ufficiale da più di duecento giorni: l'ultima, con gol, il 6 maggio contro la Lazio. Col Frosinone può rientrare

L'algerino non gioca una partita ufficiale da più di duecento giorni: l'ultima, con gol, il 6 maggio contro la Lazio. Col Frosinone può rientrare ...

Milan, una luce nel buio: Bennacer verso la convocazione col Frosinone

In un periodo a dir poco buio per il Milan, con la stagione che appare ai più compromessa, ecco arrivare una buona notizia per Stefano Pioli. In netto anticipo rispetto alle previsioni infatti, Ismael ...