Migranti in Albania | Piantedosi | “Come un’isola italiana | da replicare” I diritti dei minori? Diventano “paletti”

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Tunisia non ha ricevuto i soldi europei promessi da Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen. Anzi, i rapporti con Tunisi sono stati più volte in pericolo, anche per il tentativo della Commissione Ue di far passare per fondi relativi al recente accordo sull’immigrazione regolare stanziamenti datati, già promessi per aiutare il Paese a risollevarsi dopo il Covid e mai arrivati. Nel frattempo, nel Paese di Kais Saied le cose non sono certo migliorate, tanto che addirittura il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nei giorni scorsi si è lanciato nella perorazione della causa tunisina di fronte a Stati Uniti e Fondo monetario internazionale, perché soprassedano sulle riforme chieste e finora respinte da Saied e sblocchino miliardi di dollari necessari a Tunisi per contrastare la crisi economica. Tanto dura che dall’anno scorso la Tunisia è diventata il primo porto di partenza dei ...