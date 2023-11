(Di giovedì 30 novembre 2023), senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, ha contestato ilMeloni che ha emesso illegge sul. "Ilaffronta per l'ennesima volta un fenomeno ...

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Un esposto sulle condizioni dei migranti nel Cpr di Ponte Galeria è stato presentato in Procura a Roma dalla senatrice ... (liberoquotidiano)

**Migranti : condizioni in Cpr Ponte Galeria - da Ilaria Cucchi esposto in Procura Roma**

Migranti, Ilaria Cucchi (Avs): 'Dal governo il quarto decreto sul tema, sono ossessionati'

Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, ha contestato il governo Meloni che ha emesso il quarto decreto legge sul tema. "Il governo affronta per l'ennesima volta un fenomeno ...

Il centro per migranti. Ostello a disposizione. Saronno accoglie l ... IL GIORNO

Saronno, una trentina di migranti al centro di prima accoglienza all’ostello: tutte le info Il Saronno

Migranti, Ilaria Cucchi (Avs): "Dal governo il quarto decreto sul tema, sono ossessionati"

Migranti, Ilaria Cucchi al governo: "Questo decreto legge è, per noi, incostituzionale, come lo erano i precedenti. Per questo vi chiediamo di fermarvi".

Il centro per migranti. Ostello a disposizione. Saronno accoglie l’appello del prefetto

Il sindaco Airoldi: la struttura sarà gestita dalla Croce Rossa "No alla concentrazione di persone, piccoli numeri in tanti Comuni".