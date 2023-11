Microsoft Installa Automaticamente HP Smart su Windows 10 e 11 | Utenti Indignati

Samsung Internet arriva su Windows: ecco come provarlo

Il popolare browser web di Samsung per Android, Samsung Internet , è ora disponibile anche per Windows . Chi usa Windows può andare sulStore e cliccare sul pulsantenella pagina dedicata per installare il browser sul proprio dispositivo. Il browser sembra essere scaricabile solo dallo Store e non da altre fonti. ...

Samsung Internet, il browser del colosso coreano disponibile sui dispositivi Android, arriva sui PC Windows, colmando un'importante lacuna.

