Michelle Williams sarà protagonista e produttrice della miniserie Dying for Sex

(Di giovedì 30 novembre 2023) L'attricetornerà a lavorare per il piccolo schermo comeFor Sex.laFor Sex, un nuovo progetto cheprodotto per FX. Liz Meriwether e Kim Rosenstock adatteranno il podcast di Wondery per il piccolo schermo e nel teamproduzionecoinvolta anche la regista Leslye Headland. I primi dettagli sul progettoFor Sex è la storia di una donna, interpretata da, che scopre ...

Britney Spears : Michelle Williams leggerà l'audiolibro della sua autobiografia The Woman In Me

Michelle Williams : la sua imitazione di Justin Timberlake nell'audiolibro di The Woman in Me diventa virale

13 film e serie tv da vedere assolutamente se siete Gen Z

... interpretata da Katie Holmes, l'amico traditore Pacey (un Joshua Jackson per cui sfido qualcuno a non tifare in questo triangolo) e l'elemento di disturbo Jen (). Non aver visto ...

Michelle Williams sarà protagonista e produttrice della miniserie ... Movieplayer

Michelle Williams To Headline ‘Dying For Sex’ FX Series From Liz Meriwether & Leslye Headland Based On Podcast Deadline

Beyonce, anche le Destiny's Child (ma non insieme) alla premiere del film!

Kelly Rowland, Michelle Williams, LaTavia Roberson e LeToya Luckett hanno brillato individualmente, ma questo non significa che siano in cattivi rapporti.

Margot Robbie: "Non produrrò l'adattamento del memoir di Britney Spears"

Margot Robbie ha rivelato che non produrrà l'adattamento del memoir di Britney Spears e che non interpreterà la pop star sul grande schermo.