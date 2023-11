Michele Guardì | bufera per i fuorionda delle Iene | Rai apre audit interno

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Icolpiscono ancora. Stavolta al centro dellafinisce, autore, creatore e regista storico di programmi Rai. Il caso è scoppiato martedì scorso, quando allasono stati mandati in onda degli audio con insulti gravi pronunciati dal regista de ‘I Fatti Vostri’, raccolti in un servizio a cura di Filippo Roma. Negli audio, spiega la trasmissione, “si sente il regista apostrofare i suoi collaboratori con termini che non andrebbero mai utilizzati”. Per questo la Rai, già nella giornata di ieri, ha dato mandato per l’apertura di une di tutte le procedure aziendali previste sui fatti che riguardano il regista. “Chiedo alla Rai di prendere posizione rispetto a quanto emerso su...