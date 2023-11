Meteo giovedì | arriva una nuova perturbazione atlantica

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 novembre 2023) Previsioni italia La situazione. Secondo le previsioni, è confermato l’arrivo dellache riporterà la precipitazioni sul Nord Italia dove, stante la presenza di aria fredda che sedimenterà nei bassi strati nelle prossime ore, avremo occasione anche per nevicate a quote molto basse, almeno in una prima fase. Successivamente infatti il richiamo di correnti meridionali decisamente più miti farà innalzare in modo inesorabile il limite della quota neve a partire da Emilia, basso Piemonte e Liguria (dove non si escludono episodi di gelicidio sulle vallate appenniniche), quindi anche settore alpino.30 novembre- Nord: Precipitazioni diffuse, specie su Lombardia e Triveneto, nevose inizialmente fin sui fondovalle alpini, in collina sul ...