Messina Denaro | condannato a 6 anni e 8 mesi Andrea Bonafede | ‘prestò’ l’identià al boss

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) –, uno dei fiancheggiatori di Matteodi cui ilaveva preso il nome nell'ultimo periodo della sua latitanza, è statocon il rito abbreviato, a 6e 8, di Campobello di Mazara (Trapani), era finito in carcere lo scorso febbraio scorso, dopo la cattura del. Secondo il procuratore aggiunto Paolo Guido e i sostituti procuratori Pierangelo Padova e Gianluca De Leo,si sarebbe occupato delle ricette mediche per il capomafia durante la sua latitanza per le cure oncologiche. La Procura aveva chiesto una condanna a 13. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.