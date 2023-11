Merlo | prestigioso traguardo con Inter Women | Marotta la premia!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha raggiunto un importantecon la maglia dell’e per l’occasioneha consegnato al difensore nerazzurro una targa celebrativa. La calciatrice ha infatti tagliato ildelle 100 presenza tra campionato e Coppa Italia– Beatrice, in occasione del derby con il Milan, ha tagliato ildelle 100 presenze con la maglia dell’. Il difensore nerazzurro è stata premiata all’HQ da Giuseppeche le ha consegnato una targa celebrativa. Il debutto dirisale al 14 settembre 2019, nella sfida casalinga con l’Hellas Verona. In carriera con la ...