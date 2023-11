Meret illude con una strepitosa parata su Rudiger | poi combina il disastro

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le pagelle del tifoso di Real Madrid-Napoli 4-2: Ragazzo d’oro. Non può nulla sui primi due goal, cicon unasupoiil. Liscia su Paz non esce ( ma non esce mai) sul centro di Bellingham per il 4-2. Subbuteo 4.5 Di Lorenzo: GioGio ci lascia gustare un lato di sê a noi sinora sconosciuto. Maltratta Bellingham, serve un assist, anzi uno e mezzo, alza gli occhi al cielo ed invoca la pazienza… Giobbe 6.5 Rrahamani: Se la tua squadra prende quattro goal non puoi arrivare alla sufficienza. Si regala una sgroppata offensiva di livello, galletggia sulla linea passivamente, si piega nel finale . Torre degli scacchi 5.5 Natan: Poteva scappare prima sul gol di Bellingham ma l’errore non lo condiziona. Resta sul pezzo, ...