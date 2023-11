Mercedes EQT la famiglia si allarga

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il futuro disarà green. La casa della Stella non nasconde le aspirazioni di porsi sul mercato come marchio leader dell'elettrificazione e per continuare sulla strada giusta lancia ora la nuova-Benz EQT, una vettura che va a completare la gamma elettrificata. La nuova EQT si propone come mezzo ideale per famiglie e persone attive nel tempo libero, strizzando l'occhio per esempio a chi ama il campeggio. L'impatto visivo della nuova EQT è di quelli che lasciano il segno. Grazie alla griglia del radiatore Black Panel con stella centrale e alle feritoie di raffreddamento dal design dinamico, la nuova EQT è immediatamente riconoscibile come membro della-EQ. Come la Classe T, la nuova EQT è ricca di dotazioni studiate per facilitare la vita dei clienti. Tra questi, la soglia di carico ...