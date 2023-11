Mercato dell’energia | Bagnai | “Intervenire nel far west delle società fatturatrici”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 30 novembre 2023) ROMA – “Il Governo se vuole seguire la strada del liberodovràper riportare un minimo di razionalità nel far”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico della Lega, Alberto, a “Start” su Sky Tg24, intervenuto sul tema deltutelato nell’energia. “Dobbiamo capire di quale concorrenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: ‘Ndrangheta: offerte di lavoro in Lombardia Zaia: “L’ordinanza ministeriale sulle mascherine porta con sé un altro passo verso la normalità” Schlein: “Al confronto non ci si sottrae mai” 595 Comuni alle urne Maltempo, Renzi: “La Toscana si rialzerà” Incidente in ...