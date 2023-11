Menù VelvetMAG Vigilia di Natale | risotto al Prosecco e zafferano con gamberi

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ormai le festività sono alle porte, e come ogni anno noi divi proponiamo delle idee sfiziose, veloci e gustose per aiutarvi a preparare undelizioso in vista delladi. Oggi vedremo insieme come preparare un ottimo primo piatto che rispetti la tradizione. Dopo l’antipasto di qualche giorno fa passiamo alla prima portata: un ottimocon, una vera leccornia. Ma abbiamo pensato a tutto, infatti se avrete fra i commensali la necessità di un piatto vegetariano, potete trovare la versione rielaborata in chiave vegetale di questo piatto a fine articolo.diconIngredienti del il ...