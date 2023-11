Meloni | number one! Giorgia è il leader politico più influente in Europa

Sicily Tops Charts for Extreme Weather Events: Legambiente's Alarming Report

... resulting in clouds with a greaterof larger raindrops. The winter of 2021 - 22, declared ... The report criticizes the government's decision, under Prime Minister, to halve the funds ...

Fiat lux, al miglior offerente La Voce Delle Voci

Italy protests growing number of femicides, urges Meloni ... EURACTIV

Forget Taylor Swift or Giorgia Meloni. There’s one outstanding candidate for Person of the Year

But Swift’s legacy is far deeper than can be tallied and quantified via numbers and data. It is the songs – how ... But if this movement has a spiritual figurehead then it must be Giorgia Meloni – a ...

Meloni: “Io leader più influente in Europa Ho smentito i pronostici”

Dalla quarta rata del Pnrr all'occupazione, la premier ospite di 'Porta a Porta' elenca i successi del governo. E sulla mafia dice: "E' meno visibile ma fa affari, serve fermezza" ...