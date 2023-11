Medio Oriente | un insegnante palestinese insegna agli studenti nei cortili

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gaza, 30 nov. (askanews) - Dopo che molte delle scuole di Gaza sono state utilizzate come rifugi per i palestinesi sfollati a causa della guerra tra Israele e Hamas oppure sono state abbandonati danti, un giovanedi ingleseTareq al-Ennabialla sua classe all'aperto, utilizzando lavagne e gessetti recuperati grazie a piccole donazioni. "Aiutiamo i nostri ragazzi a imparare l'inglese - ha detto - in modo che possano essere ascoltati nel mondo". "Cerchiamo il più possibile di portare gioia e felicità ai nostri figli e di aiutarli a continuare il loro processo educativo, assicurando che le loro classi non si fermino - ha spiegato Tareq - come sapete, le aule sono state trasformate in rifugi per le persone sfollate dal nord e da Gaza City, ...