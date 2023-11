Mediaset non si ferma contro Sanremo 2024 | «C’è da capire se continuare anche con C’è Posta per Te in quella settimana»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 30 novembre 2023) Maria De Filippi (US Fascino) Nel giorno in cui Amadeus ha annunciato le co-conduzioni del Festival di, l’AD e VicepresidentePier Silvio Berlusconi è tornato a parlare dellaprogrammazione delle sue reti nelladella kermesse canora, in programma su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio. Più cheprogrammazione, la definisce “continuità editoriale”, che tradotto significa: “non ci si”. “Sicuramente non ci fermeremo, Italia 1 e Rete 4 continueranno la loro programmazione, il Grande Fratello sarà presente col suo doppio appuntamentole” ha dichiarato nell’inindetto ieri con la stampa. Nulla di troppo “gravoso”: Italia 1, salvo sorprese, sarà in onda come al solito con le sole ...