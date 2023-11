Mazzarri | le pagelle | “La squadra ha ritrovato un’anima E’ tornata la voglia di divertirsi”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ledei maggiori quotidiani sportivi nazionali dopo la prestazione del Napoli dinella sfida di Champions League con il Real Madrid. Napoli, 30 novembre 2023 – Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid guidato da Ancelotti, la prestazione del Napoli ha ricevuto apprezzamenti dai quotidiani nazionali che hanno analizzato il lavoro di Walter. Il Corriere dello Sport assegna un voto di 6,5 al tecnico napoletano, elogiandolo per il ritorno in Champions dopo quasi 12 anni e sottolineando una prestazione gagliarda. Nonostante la punizione ritenuta eccessiva, si evidenzia la brillante giovinezza dellaal Bernabeu, con prospettive positive per gli incontri futuri contro l’Inter e il Braga: “Dal divano di Napoli-Union al ritorno in Champions da protagonista quasi 12 anni dopo. E poi al ...