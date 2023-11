Mazzarri | «Il cambio di Osimhen era programmato per averlo al 100% con l’Inter»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il tecnico del Napoli Walterha parlato a Prime Video dopo il match contro il Real Madrid, terminato 4-2 per i blancos: «Prima di prendere il 3-2 avevamo creato 2/3 presupposti per andare in vantaggio. Sono comunque contento della prestazione. Sul 2-2 si doveva stare più attenti a non farli ripartire». Sull’abbraccio dopo il gol di Anguissa: «Ho trovato un bellissimo gruppo, unito, e penso si possa fare bene perché ci sono bei valori umani». Ilera? «Sì, perché il ragazzo aveva 20/25 minuti di partita. Gli abbiamo fatto fare un solo tempo per non rischiare eappieno con». L'articolo ilNapolista.