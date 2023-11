Mazzarri ha fatto quello che era possibile ma i limiti della difesa sono evidenti Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023)hache erama i. Lo scrive il Corriere dello sport con Alessandro Barbano.in meno di due settimane hatutto ciò che erafare e ciò che era lecito aspettarsi. Ma alle cose impossibili – direbbero i giuristi – nessuno è tenuto. Con unacome quella che il tecnico si ritrova non si può, davvero non si può fare di più. Da questa consapevolezza si deve ripartire nel cammino che attende il Napoli in Champions (…) e in campionato. Pensare di affrontarli con quest’assetto è un azzardo e uno spreco, tanto più perché il Napoli ha ritrovato il carattere, lo spirito di sacrificio, ...