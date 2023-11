È stata una chat di classe a fare ripetere la maturità in Sicilia. Lì tutte le prove che hanno messo in guai seri una professoressa

Ripeterono l'esame di maturità, indagata la professoressa

...studenti cinque raccomandazioni sulle materie da preparare per il primo esame orale per la,...e per non avere avuto le indicazioni della professoressa a differenza di altri compagni di. ...

Maturità, classe ripete esame: indagata la docente che rivelò gli argomenti per orale. La Procura indaga per rivelazione del segreto istruttorio Orizzonte Scuola