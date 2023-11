Marsiglia | UFFICIALE | Benatia è il nuovo consulente di mercato

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nuova vita per Medhi, che aveva già trovato da giorni l'accordo per gestire ildelma ora è arrivato...

Commenta per primo Nuova vita per Medhi Benatia , che aveva già trovato da giorni l'accordo per gestire il mercato delma ora è arrivato l'annunciodel club: 'L'Olympiqueinforma che è stato raggiunto un accordo con Mehdi Benatia per ricoprire il ruolo di consulente sportivo. Passato per alcuni dei club più prestigiosi, tra ...

Lione, UFFICIALE: esonerato Grosso

La notizia era nell'aria e mancava solo l'ufficialità, ora è arrivata: Fabio Grosso non è più l'allenatore del Lione. Il club francese ha comunicato sul proprio sito l'esonero del tecnico italiano ...