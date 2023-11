(Di giovedì 30 novembre 2023)arriva ama... in maniera ufficiosa. L'ex calciatore ha seguito l'allenamento di mercoledì

Marsiglia - Gattuso su Benatia nuovo ds : “Nessuno me lo ha presentato. Poi vi dirò cosa ne penso”

Marsiglia - Gattuso 'accoglie' Benatia : 'Nessuno me lo ha presentato. Poi vi dirò cosa ne penso'

Marsiglia, Benatia già a lavoro come consulente sportivo

Sono destinate ad andare per le lunghe le trattative che dovrebbero portare Mehdialin maniera ufficiale. L'ex difensore di Juventus e Bayern Monaco è stato a lungo accostato al club francese per una carica dirigenziale, ma l'annuncio non è mai arrivato. ...

MARSIGLIA, BENATIA È IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO - Sportmediaset Sport Mediaset

Marsiglia, Benatia già a lavoro come consulente sportivo ItaSportPress

Caso scommesse, Corona non molla la presa: «Tra dieci giorni farò i nomi di altri quattro giocatori»

Fabrizio Corona è tornato a parlare del caso scommesse, annunciando di avere altri quattro nomi di giocatori coinvolti Fabrizio Corona ha parlato del caso scommesse (che ha coinvolto anche il biancone ...

Benatia, l’ex Juve ufficiale al Marsiglia: ecco il suo ruolo in dirigenza

Il club francese ha ufficializzato l'ingresso nella società dell'ex difensore bianconero: specificate le sue mansioni ...