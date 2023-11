Marquez in Ducati | come quando la McLaren mise insieme Senna e Prost Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 novembre 2023)alla. Ne scrive ladello Sport con Gianluca Gasparini. I primi giri dello spagnolo hanno infiammato i media. Scrive la Gazza: I tempi sul giro, la scioltezza con cui li ha ottenuti, i sorrisi che ha dispensato nel box del team Gresini – la sua nuova casa – hanno scatenato la fantasia di tutti sui destini suoi e del Mondiale MotoGP nel 2024. Che aggiunge: Inserire un nome così pesante all’interno di una struttura equilibrata e collaborativa, in materia di piloti, può far saltare il banco. E infatti l’a.d. Claudio Domenicali non ha nascosto il dubbio vissuto dai vertici della rossa: in tantinon lo volevano. Dunque la domanda da porsi – ragionando su una Casa che ha conquistato due Mondiali a fila, dominando l’ultimo in maniera impressionante – è una sola: perché complicarsi la vita? Con ...