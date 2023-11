Mario Mori | vi spiego perché furono uccisi Falcone e Borsellino

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) Intervista ampia e cruda col generale: “era il nemico numero uno della mafia,fu ostacolato scientemente in procura. L’inchiesta mafia-appalti fu affossata: avevamo gettato un macigno nello stagno. Per la verità processuale è tardi, per quella storica no, la commissione parlamentare mi convochi. La Trattativa? Panzane, ma ci siamo difesi con grinta”