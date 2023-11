Mare | Giampieri Assoporti | “Rafforzare per far crescere nostri porti”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – "Ci vuole una flessibilità perchè il mondo sta cambiando e la modernità va rafforzata per far. Oggi il Mediterraneo è tornato al centro degli sviluppi futuri. Noi abbiamo una opportunità di investimento grazie alle risorse del Pnrr e le infrastrutture e la digitalizzazione del sistema portuale. La logistica oggi ha introdotto lavoro di qualità neicon la modernità di oggi. Isono hub energetici e non solo carico e scarico merci e persone". Lo sottolinea il presidente di, Rodolfo, in occasione del Festival del