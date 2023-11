Marco Nebiolo | l’agente immobiliare pestato per essersi fermato con il giallo al semaforo a Torino

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 novembre 2023), agentedi 47 anni, è statoa sangue amentre si trovava in automobile con la madre venerdì 24 novembre. La sua colpa è didavanti a unstava percorrendo corso Unità d’Italia in direzione centro quando si èall’altezza del museo dell’Automobile. Lì una Citroen Xsara guidata da una guardia giurata torinese di 36 anni non ha frenato in tempo e l’ha tamponato. Gli altri due passeggeri dell’auto non hanno gradito. Un ragazzo di 15 anni che era in auto con la madre è sceso e l’ha colpito con un pugno al volto. Lui ha sbattuto la testa ed è svenuto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso. ...