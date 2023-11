Marc Marquez di nuovo sotto i ferri | operazione chirurgica al braccio destro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ancora un’per. L’otto volte campione del mondo ormai è un habitué delle sale operatorie. L’incidente di Jerez nel primo Gp del 2020, quello che ha segnato la fine del suo dominio con la Honda, lo ha costretto a ben quattro interventi chirurgici. Poi c’è stato lo scontro sempre nel primo Gp di questa stagione, quandosi è schiantato contro Miguel Oliveira: la sua folle manovra in pista lo ha portato a un’altra, alla mano destra. Questa volta il pilota spagnolo è finitoper una sindrome compartimentale (che colpisce molti piloti della MotoGp) al, di cui ha sofferto nella seconda metà del campionato. Un modo per farsi trovare pronto anche ...

Nemmeno il tempo di gustarsi il dolce finale di Valencia che le immagini diin sella alla Ducati della Gresini Racing rilanciano l'attenzione su una MotoGp, quella del 2024, che prima ancora di svelarsi in tutta la sua bellezza offre già più d'una curiosità in ...

