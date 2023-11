Marah Bakir e Maya Regev, libere

ha 24 anni, porta un velo a fiori rosa e blu su sfondo nero, che le circonda il volto. Sorride, gli occhi le brillano mentre abbraccia a lungo la sorella e la madre. Indossa il maglione a ...

Negli ultimi giorni le immagini degli ostaggi liberati da Hamas e dei palestinesi scarcerati da Israele hanno fatto il giro del mondo. Bakir e Regev sono solo due di loro. Sono quasi coetanee, ma le l ...

Al secondo giorno tutto rischia di saltare. Giornata di lunga e straziante attesa per le famiglie degli israeliani che aspettavano di essere liberati dalla loro prigionia a Gaza come per quelle dei pa ...