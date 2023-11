Maradona al Napoli | clamorosa indiscrezione | è tutto vero

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 novembre 2023) La società partenopea sta trattando Hernan Lopez Munoz, pronipote del leggendario Diez argentino Se pensiamo a un giocatore iconico che ha militato nel nostro campionato, la scelta ricade su una rosa ristretta di nomi: Ronaldo all’Inter, Batistuta alla Fiorentina o Zidane alla Juve sono solo alcuni dei nomi che ci possono venire in mente così di getto. Un giocatore che è al di sopra di queste leggende assolute del calcio mondiale e che in Italia abbiamo avuto il privilegio di poter ammirare in passato è Diego Armando, con l’argentino che ha fatto impazzireregalando alla città i primi due scudetti della propria storia. La legacy del leggendario Diez potrebbe tornare presto in auge: infatti secondo quanto dichiarato da Radio Continental, ilsarebbe in trattativa per acquistare il cartellino di Hernan Lopez Munoz, ...