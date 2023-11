Manifesti shock di Casapound con il volto di Turetta | «Rieducato | non figlio del patriarcato»

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma - "L'estrema destra attacca le femministe nelle città italiane" Nella notte scorsa,ha diffuso centinaia die striscioni in molte città italiane con l'immagine di Filippo, attualmente indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Ierano accompagnati dalla scritta provocatoria: «Ma quale? Questo è il vostro uomo». Tale frase è chiaramente un attacco diretto alle posizioni della sorella della vittima, Elena Cecchettin, che aveva sottolineato come i femminicidi siano il risultato di una società patriarcale.ha rivendicato l'azione tramite un comunicato su Telegram e sul proprio sito, criticando la narrativa sulla "rieducazione" e definendocome una conseguenza di una ...