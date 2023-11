Mani e piedi legati | un sacchetto in testa | trovato morto 72enne nel quartiere Novoli di Firenze Si indaga per omicidio

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un uomo di 72 anni è statonel suo appartamento con unine con. È successo a, neldi, dove la vittima, un cittadino di origine iraniana residente in via de Pinedo dal 1976, è stata trovata da uno dei suoi fratelli nel primo pomeriggio di giovedì 30 novembre. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia insieme agli investigatori della squadra mobile e la scientifica. Secondo quanto emerso finora ci sono elementi che fanno ipotizzare che si tratti di un caso die che ilsia deceduto in seguito a una morte violenta. La zona dell’appartamento dell’anziano, situata nelle vicinanze del polo ...

Pomeriggio di sangue a Firenze, morto iraniano di 72 anni

Pomeriggio di sangue a Firenze. Un iraniano di 72 anni, in città dal 1976, è stato trovato morto in caso e molto probabilmente si tratta di omicidio. L'uomo è stato infatti trovato legato, con un cappuccio in testa. Il cadavere è stato scoperto dal fratello nell'appartamento al sesto piano in cui la vittima viveva, in via De Pinedo zona viale Guidoni . I sanitari del 118 ...

Giallo a Firenze, uomo trovato morto in casa: aveva mani e piedi ... Fanpage.it

Trovato morto in casa a Novoli, mani e piedi legati e un sacchetto in testa: la pista dell’omicidio La Repubblica Firenze.it

Pomeriggio di sangue a Firenze, morto iraniano di 72 anni

L'uomo è stato infatti trovato legato mani e piedi, con un cappuccio in testa.Il cadavere è stato scoperto dal fratello nell'appartamento al sesto piano in cui la vittima viveva, in via De Pinedo zona ...

Le terribili condizioni di detenzione descritte dall'anarchica milanese Ilaria Salis

Nel suo racconto dice anche che più volte è stata costretta a muoversi e a salire le scale con piedi e mani immobilizzati. Stando al suo racconto in carcere i detenuti sarebbero legati sia dai polsi ...