Manfredi risponde a De Laurentiis | svelato il futuro del Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nuovo stadio per il Napoli? Il sindaco della città è stato chiaro su un possibile progetto che riguarderebbe ilL’Italia, insieme alla Turchia, è stata scelta come Nazione ospitante per l’Europeo di calcio che si giocherà nel 2032. Tante sono state le polemiche fatte su quanti e quali stadi verranno utilizzati per questa importante manifestazione che riguarderà il nostro Paese tra poco più di otto anni. Che uno dei grandi problemi, che da tempo affligge di più il calcio italiano, siano gli stadi, è ormai una cosa appurata. Lo stadio di Napoli, il Diego Armando, era stato inserito tra quelli possibili per poter ospitare alcune partite di Euro 2032 ma, la realtà dei fatti, mette a nudo la sua attuale inadeguatezza. Le parole del sindaco di Napoli In occasione del consiglio comunale di questa mattina Gaetano, ...