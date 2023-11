Manchester United | ten Hag | «Onana? Perdiamo e vinciamo insieme | ma gli errori individuali…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Erik ten Hag, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa deglidi Andrécontro il Galatasaray Erik ten Hag, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa deglidi Andrécontro il Galatasaray. PAROLE – «Penso che abbiamo giocato molto bene come squadra.sta bene; non è una questione di singoli, anche se gliindividuali fanno la differenza nel calcio e di questo dobbiamo assumerci la responsabilità. È sempre una questione di squadra e noi siamo una buona squadra. Tutti i giocatori che abbiamo meritano di giocare per il...