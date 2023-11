Mamma Valentina | “Non chiamateci esempi di dignità | siamo genitori che non hanno scelta”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 30 novembre 2023) La sua Aurora è una ragazza che parla con gli occhi. La sindrome di Rett, patologia genetica rara da cui è affetta, le impedisce di vocalizzare, camminare, vivere una vita anche solo parzialmente indipendente. A, infermiera a Firenze – residente a Prato – 52 anni di età, basta uno sguardo per capire tutto ciò di cui sua figlia ha bisogno. Ma ormai Aurora è diventata una giovane donna, da troppi anni provata dalla sua malattia, e ora più che maiavrebbe bisogno di passare più tempo con lei, soprattutto in termini di qualità. Il paradosso: “Io caregiver di mia figlia non sono agevolata dallo Stato”è infermiera a Firenze e oltre ad Aurora ha altri due figli“Lavoro come infermiera in una struttura pubblica. Ho una figlia invalida al 100%, che dipende in tutto e per tutto da me – spiega ...