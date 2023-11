Maltrattamenti nei confronti della compagna | 38enne arrestato

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023) I CarabinieriStazione di Valmontone e i Carabinieri dell’Aliquota RadiomobileCompagnia di Colleferro hannounstraniero gravemente indiziato del reato diin famiglia. I militari sono intervenuti, nella notte tra il 29 e il 30 novembre, a seguito di una richiesta d’aiuto pervenuta al 112 da parte di un giovane straniero che segnalava l’aggressione in attomamma in balia del compagno convivente ubriaco. Sul posto i militari hanno trovato la donna, una 32enne straniera, che, dopo essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, per essere medicata per delle lievi lesioni riportate, guaribili in dieci giorni, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Valmontone ed ha trovato la forza per denunciare ...