Malore in strada | anziano muore sul rione Carmine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuartiere delsotto choc questa mattina per il decesso indi un uomo di 80 anni. L’ha perso la vita mentre si trovava in, nei pressi dell’incrocio vicino al bar Castorino: inutile l’arrivo dei soccorsi che non hanno potuto che costatare il decesso dell’uomo. Anche alcuni passanti hanno tentato di aiutare l’. La tragedia si è consumata davanti alle persone che attraversavano il trafficato quartiere che si è fermato, in attesa che medico legale facesse esame esterno. Per un momento, il blocco del traffico veicolare ha fatto pensare che la morte fosse dovuta ad un incidentele. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

