(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Accendere i riflettori sulla sclerosi sistemica per fornire ai pazienti informazioni accurate sulla patologia, sui diversi percorsi di cura, non ancora standardizzati e omogenei in tutte le regioni, grazie alle testimonianze degli specialisti e di chi vive la malattia. Con questi obiettivi parte la nuova'Lanostra' (.info) promossa da Gils – Gruppo italiano per la lotta alla, Liss – Lega italiana sclerosi sistemica e Amrer – Associazione malati reumatici Emilia Romagna, con il contributo non condizionato di Italfarmaco. La sclerosi sistemica (o) – ricorda una nota – è una malattia rara complessa che in Italia interessa quasi 30mila persone, in prevalenza donne. Si manifesta tra i 40 e i 50 anni. La sua ...

Malattie rare, l'Umbria in prima linea per la ricerca sulla sindrome di Smith - Magenis

Pronta a partire la macchina della ricerca, in moto l'associazione Smith - Magenis - ASM17 onlus: servono 30mila euro L'Umbria in prima linea per contrastare le. A Perugia è pronta a partire la macchina della ricerca che in queste settimana ha messo in moto l'associazione di riferimento regionale Smith - Magenis - ASM17 onlus ( qui i contatti ).

Malattie rare, la Holostem è salva. “Non potevamo abbandonare i bambini farfalla" La Repubblica

Malattie rare, la Holostem di Modena salvata. L'annuncio del ministro Urso: «Tre condizioni per il futuro» Corriere della Sera

Malattie rare, campagna 'La sclerodermia è anche nostra' apre a cure personalizzate

Accendere i riflettori sulla sclerosi sistemica per fornire ai pazienti informazioni accurate sulla patologia, sui diversi percorsi di cura, non ancora standardizzati e omogenei in tutte le regioni, ...

Holostem sarà salvata: dal Ministero arrivato l’ok per acquisizione

L'azienda sarà protetta dagli aiuti di stato, scongiurando il ritiro dal mercato di Holoclar e l'interruzione della sperimentazione per l'epidermolisi bollosa ...