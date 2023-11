Malattie rare | campagna ' La sclerodermia è anche nostra' apre a cure personalizzate

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Accendere i riflettori sulla sclerosi sistemica per fornire ai pazienti informazioni accurate sulla patologia, sui diversi percorsi di cura, non ancora standardizzati e omogenei in tutte le regioni, grazie alle testimonianze degli specialisti e di chi vive la malat