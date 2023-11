' Make to Care' di Sanofi | vincono il corsetto alla moda contro la scoliosi e il software che ' fa parlare' gli oc

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un nuovoper accelerare la cura dellaidiopatica adolescenziale che si propone come un accessorioe unche ...

Sanofi - Make to Care 2023 si tinge di rosa

‘Make to Care’ di Sanofi : vincono il corsetto alla moda contro la scoliosi e il software che “fa parlare” gli occhi delle bimbe con sindrome di Rett

Un nuovo corsetto per accelerare la cura della scoliosi idiopatica adolescenziale che si propone come un accessorio moda e un software che ...

I progetti di una designer e di una pedagogista vincono ex aequo l’ottava edizione di Make to Care, il contest di Sanofi che premia soluzioni di open innovation al servizio di pazienti e caregiver, in ...

ROMA (ITALPRESS) - "Frida" di Yasmine Granata e "Amelie" di Samantha Giannatiempo sono i progetti che hanno vinto l'ottava edizione di Make to ...