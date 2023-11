Maia: eliminati Dalla Valle e Fognini

Finisce l'avventura di Dalla Valle e Fognini nel challenger portoghese di(118.000 di montepremi sulla terra battuta). Enrico Dalla Valle (288) ha raccolto appena due game contro Nuno Borges (62 60 per il portoghese), Fabio Fognini (107) invece non è neppure sceso in ...

Finisce l'avventura di Dalla Valle e Fognini nel challenger portoghese di Maia (118.000 € di montepremi sulla terra battuta). Enrico Dalla Valle (288) ha raccolto appena due game contro Nuno Borges ...

