MAGAZZINIERE

(Di giovedì 30 novembre 2023) Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane ricerca per azienda leader nel settore metalmeccanico: L’Addetto/ Addetta al Magazzino sarà inserito all’interno di un team e si occuperà di: – Verificare i colli in ingresso – Movimentazione della merce internamente al magazzino con carrello elevatore – Preparazione del materiale per la spedizione – Verifica allineamenti tra giacenza fisica e contabile su sistema gestionale AS400 Requisiti: – possesso di patente muletto – Buona dimestichezza nell’uso di computer e gestionale AS400 – Disponibilità a giornata o su 2 turni Soft Skills – Team working – Buona Gestione dello stress – Precisione Offerta Contrattuale Orario di lavoro: full time a ...