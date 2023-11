Luxottica propone a tutti i dipendenti italiani di lavorare 4 giorni alla settimana a parità di stipendio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il gruppo mondiale dell’occhialeriasperimenta lacorta. Il nuovo contratto integrativo sottoscritto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali consentirà ai poco meno di 20miladegli stabilimentidi Agordo, Sedico, Cencenighe Agordino (Belluno), Pederobba (Treviso), Lauriano (Torino) e Rovereto (Trento), di, per 20 settimane l’anno, solo dal lunedì al giovedì, per fruire così di un intero weekend libero lungo da impegni. Adi salario.possibilità si potrà aderire su base volontaria. Il “prezzo” per ciascun lavoratore che vorrà aderire all’opzione è il sacrificio di cinque permessi retribuiti l’anno per coprire altrettanti venerdì liberi, mentre gli altri 15 saranno a carico dell’azienda. “I lavoratori – ...