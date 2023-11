Lutto nel mondo del giornalismo | è morto Franco Zuccalà | volto storico di 90° Minuto

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un graveha colpito ildel: è, all’età di 83 anni. Originario di Catania, nato nato il 22 settembre 1940, era un giornalista e uno scrittore italiano. Legato anche alsportivo, aveva lavorato anche nelle redazioni della ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Il Giornale’ e ‘TuttoSport’. Dal 2000 era editorialista della agenzia giornalistica Italpress.anche della televisione, la notorietà la raggiunse con la Rai con i servizi da inviato per “La Domenica Sportiva” , “Novantesimo”, “Il Processo del Lunedì” e il Tg1. Dal 1958 ha seguito i più importanti avvenimenti sportivi: Olimpiadi, Mondiali di calcio, Europei, Coppa d’Africa.

Lutto nella tv e a Sex and the City : addio a un personaggio iconico della serie

Fondazione GrandeAle Onlus, un concreto supporto per la leucemia infantile

Superare unnon è semplice. Il vissuto di tante realtà dimostra, invece, che è possibile generare grandi risultati quando la famiglia non si rinchiudedolore e lo trasforma in dono per gli ...

Lutto nel calcio: morta a 34 anni Emanuela Perinetti, figlia dello storico dirigente Giorgio ilGiornale.it

Lutto nel giornalismo sportivo: morto Franco Zuccalà, aveva 83 anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Pianiga. Antonella muore a 56 anni: ha combattuto contro una malattia prepotente fino alla fine

Una famiglia, la sua, colpita già da molti lutti nel corso degli anni: i genitori di Antonella, a cui lei era legatissima e che non mancava di ricordare spesso anche sui social, sono ambedue scomparsi ...

Addio al giornalista sportivo Franco Zuccalà: causa morte, età e biografia del volto storico della RAI

Lutto nel mondo del giornalismo: a 83 anni è scomparso Franco Zuccalà, giornalista sportivo e storico volto della RAI. Si è spento nella notte tra il 29 e il 30 novembre 2023: la causa della morte non ...