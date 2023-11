(Di giovedì 30 novembre 2023) La giovane donna si è spenta all'età di 34a Milano. Lavorava come marketing manager. Nel 2018 fu inserita tra le 150 donne più influenti del digital italiano

Il mondo cinema tografico è avvolto dal cordoglio per la prematura scomparsa di Ross McDonnel l, illustre regista irlandese insignito di plurimi ... (caffeinamagazine)

Lutto nel cinema e nella tv, morta la famosa attrice . Conosciutissima per alcune parti che sono entrate nella storia, l’artista era anche ... (caffeinamagazine)

È un triste risveglio per la città di Giugliano . Giovanni Ciccarelli, 52 anni, è morto stroncato da un infarto mentre si trovava in Sicilia. Lutto ... (teleclubitalia)

Lutto a Giugliano - camionista si ferma in una piazzola di sosta : muore nel sonno

Lutto , dolore e sgomento per la figlia del famoso morta a soli 34 anni . Emanuela, questo il suo nome, si è spenta prematuramente nella giornata di ... (caffeinamagazine)

Cecchettin, Crepet avanza i dubbi sul padre di Turetta: "Più semplice il lutto"

... che poi ha spiegato meglio: 'Sperare che sia morto significa che la gestione di unin questo ... I ragazzi come anche i bambini sanno essere terribilifar pesare le tragedie. Quindi consiglio ...

Un anno fa... Lutto nel ciclismo: è morto Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion SpazioCiclismo

Lutto nel calcio: morta a 34 anni Emanuela Perinetti, figlia dello storico dirigente Giorgio ilGiornale.it

Muore a 45 anni Fabio Alfè, era stato cameraman in varie redazione giornalistiche

Quantacinque anni compiuti lo scorso 23 settembre, Fabio aveva scoperto di avere un tumore tre anni fa. Nell’ultimo anno le sue condizioni si erano aggravate ...

Malore nel sonno, Luca Gatto muore a 48 anni. Il collega Giuseppe Muscarella non regge al dolore: stroncato da un infarto a 58 anni

OSIMO - Doppio dramma alla Somacis, azienda di circuiti stampati di Cerretano che ieri è rimasta chiusa per lutto. In un paio d’ore se ne sono andati due operai per un malore ...