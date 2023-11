Lungo stop | il verdetto è pesantissimo | torna a marzo

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 novembre 2023) Arriva una vera e propria tegola per il Brighton di Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano perde uno dei sui elementi principali in vista delle prossime gare. Il Brighton è alle prese con una difficile situazione in seguito alla notizia della lunga assenza di uno dei suoi elementi chiave. Il tecnico Roberto De Zerbi ha annunciato durante una conferenza stampa che la squadra dovrà fare a meno di uno dei suoi giovani talenti per un periodo esteso, causando un duro colpo alla formazione. La notizia è arrivata come una vera e propria tegola per De Zerbi e il Brighton, soprattutto considerando l’imminente impegno in Europa League di questa sera. Il tecnico italiano ha evidenziato l’impatto negativo di questa perdita, sottolineando quanto il giovane talento sia un elemento cruciale nelle prestazioni della sua squadra. Questa notizia getta un’ombra sulle prossime partite del Brighton, ...