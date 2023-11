Luna Rossa vince nei preliminari di America’s Cup Tita | “Affamati di vittoria” Gradoni | “Speriamo sia solo l’inizio

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023)è stata grande protagonista nella prima giornata delle regatea Jeddah (Arabia Saudita), dove procede la marcia di avvicinamento allaCup 2024. L’equipaggio italiano ha vinto la terza regata, firmando una spettacolare partenza e poi aumentando progressivamente il vantaggio nei confronti di Team New Zealand, che aveva prevalso nelle prime due prove. Il sodalizio tricolore si è così issato al secondo posto in classifica ed è in piena corsa per accedere al match race finale. Al timone non c’erano James Spithill e Francesco Bruni, come era successo durante la campagna di due anni fa ad Auckland e durante le regate preliminati di Vilanova disputate due mesi fa, ma due giovani rampanti come Ruggero(Campione Olimpico nel Nacra 17) e Marco(uno ...