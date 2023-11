Luca Casarini intercettato mentre parla del Vaticano | “Ho chiesto i soldi al Papa | è meglio di Soros”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Le carte dell’inchiesta di Ragusa sue altre cinque persone, compreso il suo fraterno amico e compagno di lotta Giuseppe Caccia (tutti indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,la violazione delle norme del codice della navigazione), svelano uno sconcertante intreccio col. L’ex no global, arruolato addirittura nel Sinodo dei Vescovi, ha abilmente manovrato per entrare nei gangli della Chiesa cattolica, come emerge dalle intercettazioni pubblicate oggi dal quotidiano La Verità. Una vicenda che si dipana tra il 2019 e il 2021, sino al sequestro dei cellulari. In un dossier interno dell’associazione di promozione sociale Mediterranea, di cuie Caccia sono animatori, viene spiegato come sia iniziato tutto. Secondo la sconcertante inchiesta di ...