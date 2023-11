La parola scudetto è stata sdoganata. L'hanno pronunciata due dei campioni d'Italia in carica, Di Lorenzo e Lobotka, dopo la vittoria a Salerno, ... (ilmattino)

Inter - Inzaghi : 'Gli ottavi in anticipo sono un grande orgoglio. Juve e Napoli? Testa al Frosinone'

L'ex Pallone d'oro: 'Mazzarri? Quattro partite così di fila sono durissime per qualsiasi allenatore ma la squadra ha qualità e si riprenderà' (247.libero)

Simeone attaccante del Napoli esprime orgoglio per la squadra e ammette che la gara contro il Real Madrid era un Derby Personale. Dopo la partita di ... (napolipiu)

L'orgoglio Napoli si arrende soltanto al Real Bellingham

Bellingham non è un centravanti di ruolo, tuttavia, contro Il,ha realizzato la sua quindicesima rete nelle prime 16 partite in maglia madridista, fra Liga (11 su 12) e Champions (4 su 4), ...

Pagelle Real Madrid-Napoli 4-2, voti Champions League. Meret rovina un’ottima partita, Kvaratskhelia spompato calcio.oasport.it

Il 4-2 per il Madrid non deve avvilire i campioni d'Italia. Due volte in rimonta al Bernabeu, la squadra di Mazzarri è stata frustrata dall'errore di Meret che ha favorito la rete di Paz e dalle gioca ...

Unesco a Napoli, Tajani e Sangiuliano: «Grande accoglienza, ministri del G7 a Capri»

C’è tanta Napoli nel futuro dell’Unesco; c’è, soprattutto, quello “Spirito di Napoli” che è stato evocato fin dal primo giorno dei lavori ...