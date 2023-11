Lodi | il bidello che non andava a lavorare da cinque anni usando certificati medici falsi

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Guardia di Finanza diha posto ai domiciliari un collaboratore scolastico che si è assentato dal lavoro per oltre. Ilha percepito una retribuzione di 108 mila euro. Le indagini delle fiamme gialle hanno accertato che l’uomo, che lavorava in un istitutogiano, era assente dal lavoro dal 2018. Le certificazioni mediche fasulle gli hanno consentito di percepire la retribuzione per. L’uomo ha ricevuto una denuncia per falso in atto pubblico commesso dal privato, false attestazioni e truffa aggravata ai ddi un ente pubblico. Nei suoi confronti erano già state svolte indagini della Guardia di Finanza di ...