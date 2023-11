Lodi | assente dal lavoro da oltre 5 anni con certificati medici falsi | arrestato da Gdf

(Di giovedì 30 novembre 2023) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - I finanzieri del comando provinciale dihanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale dinei confronti di un dipendente pubblico che, risultandodaldain forza di, ha percepito indebitamente la retribuzione per circa 108.000 euro. Le indagini, svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria dicon il coordinamento della locale procura, hanno portato ad accertare che l'uomo, un collaboratore scolastico di un istitutogiano, era ininterrottamentedalalmeno dal 2018 ...

Medio Oriente, la tregua del Ringraziamento

...della tregua del Ringraziamento sono anche due uomini cui l'opinione pubblica non concede mai, ...in questa partita, una leadership politica di visione in Israele saranno davvero possibili...

Ultimo'ora: Lodi: assente dal lavoro da oltre 5 anni con certificati ... La Svolta

Lodi Murata è ancora congelata: «Vengano rispettate le promesse» Il Cittadino

GDF – GUARDIA DI FINANZA / LODI * « ASSENTE DAL LAVORO DA 5 ANNI SULLA BASE DI CERTIFICATI MEDICI FALSI, ARRESTATO DIPENDENTE PUBBLICO

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – ...

Falso malato dal 2018, ai domiciliari collaboratore scolastico

I Finanzieri del Comando provinciale di Lodi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico di un dipendente pubblico, assente dal lavoro da oltre cinque anni con ...